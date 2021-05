Romelu Lukaku è sbarcato all’Inter due anni fa e ha un contratto fino a giugno 2024. In questa stagione ha messo a segno 29 gol

I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo, forse… A quanto pare il Manchester City di Pep Guardiola ha ‘mollato’, almeno per ora, il centravanti belga. Stando all’autorevole ‘Times’ l’obiettivo numero uno degli inglesi per la successione del ‘Kun’ Aguero, il cui futuro sarà al Barcellona, non è il classe ’93 di Anversa bensì Harry Kane del Tottenham. Il centravanti britannico ha già detto sì ai Campioni di Inghilterra e finalisti Champions, stufo di non poter competere per nulla con la maglia degli ‘Spurs’. I quali sono l’unico ostacolo all’operazione. Già perché per cedere il loro bomber nonché calciatore ‘simbolo’ chiedono la bellezza di 150 milioni di sterline, circa 173 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Via Perisic: dalla Premier alla Germania fino al… Monaco: le ultime

Niente Lukaku, il City punta Kane: possibile contropartita nell’affare col Tottenham

Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

L’affare può comunque andare in porto vista la volontà di Kane e la disponibilità ufficiosa del club di Levy a trattare sul prezzo, a cui di recente è stato accostato pure Antonio Conte. Non è escluso l’inserimento di una contropartita tecnica per arrivare alla fumata bianca.