Settimana delicata questa per il futuro dell’Inter tra il finanziamentro di Oaktree, manca solo l’ufficialità, l’incontro fra Antonio Conte e Steven Zhang e, infine, la questione rinnovi. Proprio quest’ultimi vedranno protagonisti tanti agenti dei giocatori nerazzurri nelle prossime settimane. In primo piano ci saranno quelli di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni da affrontare. Ma non solo, pure Marcelo Brozovic ridiscuterà il suo futuro a breve. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, la festa Scudetto continua | Presente anche Conte

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: nulla è deciso

Marcelo Brozovic e l’Inter, nulla è deciso. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e guadagna 3,5 milioni di euro netti all’anno. L’ex Dinamo Zagabria, che di recente ha chiuso i rapporti con lo storico agente Miroslav Bicanic che è stato sostituito dal padre di Marcelo, discuterà con l’Inter a fine stagione del suo futuro. scena del fondo Oaktree.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nessun addio (per ora) | Salta la cessione

Le offerte per il mediano in Premier League e Bundesliga, Bayern Monaco in primis, non mancano. Potrebbe approdare anche al Psg, meta decisamente gradita. Dopotutto, anche la scorsa estate il giocatore nerazzurro era vicino ad approdare in Francia. Marotta e colleghi, comunque, punteranno ad aumentargli l’ingaggio, anche se non dovrebbe raggiungere cifre immense.