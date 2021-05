UFFICIALE il prestito di Oaktree a Suning. In pegno la maggioranza dell’Inter

Ufficiale la notizia nell’aria da giorni: Oaktree garantirà 275 milioni di euro all’Inter sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui l’azienda di Nanchino possiede la maggioranza del club nerazzurro. Tali quote saranno utilizzate come pegno per il prestito, con Suning che come con il precedente Lion Rock, avrà tre anni di tempo per rientrare dal prestito.

Ecco la nota ufficiale girata all’Ansa: “A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P.”. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

La nota prosegue con queste parole: “Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”. Per il momento quindi Suning resta la proprietaria dell’Inter Football Club e solo qualora tra tre anni non dovesse ripianare il prestito la società nerazzurra potrebbe cambiare proprietà.