I noti problemi economici dell’Inter potrebbero modificare anche le strategie legate ad alcuni rinnovi. Tra questi quello di D’Ambrosio

L’Inter continua a veleggiare in acque piuttosto mosse dal punto di vista strettamente economico-finanziario. I nerazzurri infatti sono alle prese con delle problematiche note che potrebbero portare il club di Zhang a ridisegnare anche alcune strategie di mercato che sembravano consolidate. Nello specifico a causa della situazione attuale, l’Inter potrebbe non rispettare l’accordo raggiunto mesi fa con Danilo D’Ambrosio per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, lasciandolo così partire a costo zero. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, a rischio il rinnovo di D’Ambrosio: può partire

Nel contratto di D’Ambrosio in essere attualmente c’è una opzione di rinnovo e i nerazzurri avevano trovato anche l’intesa. Ora per potrebbero venir considerati eccessivi i 2 milioni di euro netti per un calciatore non titolare nello scacchiere di Conte. Così D’Ambrosio può davvero dire addio.

Il polivalente difensore gradirebbe restare a Milano dove ormai vive da 7 anni, ma più che il Milan va tenuto d’occhio il Napoli nel caso in cui dovesse arrivare Spalletti che lo stima molto e lo ha apprezzato anche ai tempi della sua avventura interista. D’Ambrosio in azzurro potrebbe essere impiegato nella difesa a quattro sia da terzino destro che sinistro, offrendo duttilità ed esperienza al posto del sicuro partente Hysaj. Il difensore interista inoltre è rappresentato dallo stesso agente di Insigne e potrebbe legarsi al Napoli fino al 2023 per circa 3,5/3,6 milioni.