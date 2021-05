Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese, gara valevole per la 38esima e ultima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Udinese. Antonio Conte dà ovviamente ampio spazio alle secondo linee in questa ultima gara della stagione. Davanti debutto dal primo minuto per Pinamonti. Lukaku in panchina, col classe ’99 ci sarà Lautaro Martinez. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. 3-5-2 anche per la squadra di Gotti: in campo gli obiettivi di mercato Musso e De Paul, in attacco Pereyra a supporto di Okaka.

Formazioni UFFICIALI Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Becao, Bonifazi; Zeegelar, Stryger-Larsen, Walace, De Paul, Molina; Pereyra, Okaka. All.: Gotti.

Arbitro: Volpi di Arezzo