Massimiliano Allegri è in prima fila per l’eventuale post Conte sulla panchina dell’Inter. Ma in Spagna danno per imminente il suo sbarco a Madrid

Conte può dire addio all’Inter e così riecco spuntare Massimiliano Allegri per la panchina nerazzurra. In caso di permanenza di Marotta, il tecnico livornese sarebbe il prescelto (con il ‘piano B’ rappresentato da Simone Inzaghi) per la successione del collega salentino, in ‘rotta’ col presidente Steven Zhang. C’è perà un problema: Allegri è nel mirino dell’ex Juventus per il dopo Pirlo, ma soprattutto del Real per il dopo Zidane. Anzi in Spagna danno praticamente per imminente e quindi certo il suo approdo a Madrid, sponda ‘Merengues’. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, dalla Spagna: niente Allegri per il post Conte. Prossima settimana ufficiale al Real Madrid

Stando a ‘El Partidazo de Cope’, nella prossima settimana il Real Madrid annuncerà il divorzio da Zidane e l’arrivo di Allegri. Il 53enne avrebbe così battutto definitivamente la concorrenza di Raul, ma pure dello stesso Conte che sempre in Spagna – precisamente da ‘El Chiringuito Tv’, molto vicino al presidente dei ‘Blanços’ Florentino Perez – considerano una opzione concreta per la panchina dei madrileni.