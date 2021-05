Il faccia a faccia tra Conte e Zhang rischia di saltare definitivamente. Ipotesi divorzio con risoluzione del contratto e annessa buonuscita

Conte-Zhang, è gelo. Stando a ‘Tuttosport’ il presidente dell’Inter è molto irritato col tecnico, per lui è stata già fatta ‘chiarezza’ circa i programmi futuri tra tagli e una-due cessioni necessari in questo periodo di forte crisi. Di cessioni, special modo dei big, il salentino non ne vuole proprio parlare, per questo ad oggi le parti sono distanti per non dire distantissime. Tanto che l’ormai agognato faccia a faccia potrebbe non avvenire nemmeno oggi, magari mai. Entro questa settimana, comunque, Conte dovrà decidere se restare o meno sulla panchina dell’Inter. L’ipotesi addio sta prendendo quota, un addio che si consumerebbe attraverso la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2022 con annessa buonuscita sui 6-7 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Allegri se Conte dice addio: ‘piano B’ in Serie A

Se Conte dovesse dire davvero addio, ma allo stesso tempo rimanere Beppe Marotta, ecco che l’Inter virerebbe immediatamente su Massimiliano Allegri, a patto però che il tecnico non si sia legato già a un’altra squadra. Come noto su di lui ci sono Real Madrid (al quale è stato accostato anche lo stesso Conte) e Juventus. L’alternativa è rappresentata da Simone Inzaghi, il quale sta per lasciarsi con la Lazio.