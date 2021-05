Calciomercato Inter: il futuro di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri è ancora incerto. Chi potrebbe sostituirlo è una ‘sorpresa’

L’Inter è ancora in attesa di scoprire il suo futuro che è legato alla permanenza di Antonio Conte. Dopo lo scudetto appena conquistato, infatti, i nerazzurri aspettano il verdetto finale dell’incontro tra il presidente Steven Zhang e il tecnico leccese. Non si sa ancora la data e l’orario di quando i due si vedranno. Ma in caso di separazione, chi potrebbe sostituire l’ex Chelsea? Tra tanti nomi fatti, potrebbe esserci una sorpresa chiamata Dejan Stankovic sulla panchina della ‘Beneamata’ a partire dalla prossima stagione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, questione Nainggolan | La soluzione in tre punti

Calciomercato Inter, ‘Deki’ tra record e… Ritorno a casa

Tanti nomi fatti, dal colpo ‘alla Pirlo’ con protagonista Esteban Cambiasso a Massimiliano Allegri, che fu scelto proprio da Marotta come sostituto di Conte già ai tempi della Juventus. Andando più in là con le ipotesi, ci sono alcuni allenatori che all’Inter potrebbero fare la differenza come Bordalas ed Alguacil in Spagna e Galtier in Francia. Ultimo ma non ultimo, una vera e propria bandiera nerazzurra, Dejan Stankovic.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ore calde per il futuro | Tutta la dirigenza in sede

L’ex centrocampista serbo e attuale allenatore della Stella Rossa, ha rinnovato fino al 2024 con il club serbo con cui in questa stagione ha conquistato il campionato totalizzando 108 punti (record assoluto europeo). Chiaro, però, che se dovesse chiamare Zhang, lui accetterebbe senza pensarci due volte. Al momento sono solo supposizioni. Ma un colpo low cost, considerando le difficoltà economico-societarie del club, non è da escludere a priori.