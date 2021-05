Lautaro Martinez è ambito anche da Barcellona e Atletico Madrid. L’Inter avrebbe dato il via libera al suo agente per trattare l’addio

Ormai è risaputo che per far quadrare un po’ i conti l’Inter possa essere costretta a privarsi di uno se non addirittura due dei propri big, questione che è al centro dello ‘scontro’ tra Antonio Conte e Steven Zhang. L’indiziato numero uno alla partenza rimane Lautaro Martinez, quello che insieme a Bastoni ha più mercato. Stando a indiscrezioni il club di viale della Liberazione avrebbe già dato ‘mandato’ al nuovo agente dell’argentino, Alejandro Camano, di trovare un acquirente disposto a spendere una cifra importante per il cartellino dell’ex Racing. A tal proposito, negli ultimi giorni ha preso consistenza l’Atletico Madrid, già a un passo dal classe ’97 quando era ancora al Racing e prima dell’ingresso in scena dei nerazzurri. Simeone è un suo grande estimatore e i ‘Colchoneros’ potrebbero fargli questo regalo dopo la vittoria della Liga. L’Inter spera in una proposta da 90 milioni, ma potrebbe accettarne anche una da 60-70 considerato che il numero dieci ‘pesa’ a bilancio sui 10 e quindi il resto sarebbe tutta (maxi) plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Via Perisic: dalla Premier alla Germania fino al… Monaco: le ultime

Calciomercato Inter, ‘pazzi’ di Lautaro: il Barcellona ripropone Pjanic

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Per Lautaro (col quale c’è da tempo un accordo di massima per il rinnovo) ci sono poi sempre il Real Madrid – che però ha come primi obiettivi Mbappe e Haaland – e naturalmente il Barcellona. Leo Messi, che starebbe per rinnovare il contratto, rimane un suo grande ‘sponsor’, per questo un nuovo tentativo non va affatto escluso. Anzi, ‘Tuttosport’ lo dà per certo, coi blaugrana che potrebbero (ri)offrire in cambio l’ex Juventus Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita, ma ha uno stipendio da 8 milioni netti che rende praticamente impossibile il suo approdo nella Milano nerazzurra.