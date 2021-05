Wijnaldum: beffa Inter, il suo agente sta trattando con il Barcellona

Inter, il centrocampista Wijnaldum che a dicembre sembrava destinata a rinforzare la squadra nerazzurra, dopo aver salutato il Liverpool e la Premier League, sembrerebbe destinato a disputare la Liga nella prossima stagione

INTER WIJNALDUM AGGIORNAMENTO/ Il calciatore Georginio Wijnaldum saluta il Liverpool, ma lo lascia con la qualificazione in Champions League inaspettatamente centrata, visto le difficoltà avute quest’anno dalla formazione di Jurgen Klopp falcidiata, soprattutto in difesa, dagli infortuni. Il giocatore venne acquistato nel 2017 dal Newcastle e, in questi 5 anni, ha raggiunto le 226 presenze segnando 22 reti e conquistando quattro titoli: Premier, Champions, Supercoppa europea e Mondiale per club. A dicembre sembrava che l’Inter avesse già trovato l’accordo con il giocatore, ma le ultime notizie sembrano smentire questa possibilità, con il centrocampista che sembra che ricomincerà il secondo tempo della sua carriera nella Liga spagnola. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Secondo Calciomercato.com, il suo agente sta definendo gli ultimi dettagli con il Barcellona e quindi il classe 1990, che compirà quindi 31 anni a novembre, dopo gli Europei con la sua Nazionale olandese andrà in Catalogna e non in Lombardia. Ma attendiamo, perché Beppe Marotta, ora che le questioni finanziare in casa nerazzurra sembrerebbero appianate grazie al nuovo finanziamento targato Oaktree, potrebbe riuscire in un colpo inaspettato.