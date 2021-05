Antonio Conte dice addio all’Inter dopo la vittoria dello Scudetto. Inaccettabile, per il tecnico, il piano di ridimensionamento di Suning

E’ davvero finita tra Conte e l’Inter. ‘La Gazzetta dello Sport’, vicinissimo alle vicende di casa nerazzurra soprattutto in questi ultimi mesi, dà praticamente per certo l’addio del tecnico che non intende accettare il piano di ridimensionamento di Suning tra ‘tagli’ al monte ingaggi e cessione di uno o più big. L’incontro tra lui e Steven Zhang, se mai andrà in scena, servirà quindi solo per dirsi addio, preferibilmente senza andare allo scontro. Il divorzio avverrà attraverso la risoluzione del contratto, come noto in scadenza a giugno 2022 e da oltre 12 milioni di euro netti, con annessa buonuscita non inferiore ai 6-7 milioni. Una trattativa in tal senso è già iniziata.

Calciomercato Inter, Allegri in pole per il post Conte. Ma Real e Juventus…

Chi al posto di Conte? Siccome Marotta dovrebbe rimanere, in prima fila non può che esserci Massimiliano Allegri. Bisognerà vedere, però, se il livornese sarà disposto a prendere in mano una situazione così delicata, una squadra che il calciomercato rischia di indebolire fortemente. Tra l’altro su di lui ci sono Real Madrid e Juventus, con il primo messo ovviamente in cima alle preferenze dall’allenatore 53enne, fermo da due stagioni.