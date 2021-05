Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere lontano dall’Inter già questa estate. Per il rinnovo spara troppo alto: c’è il Monaco

Nonostante la stagione del grande rilancio, Marcelo Brozovic rischia davvero di essere arrivato alla sua ultima annata all’Inter. Alla corte di Conte è riuscito a tornare sui suoi livelli, diventando perno centrale del centrocampo da play basso, rivelandosi peraltro anche uno dei più continui nella cavalcata scudetto. Il contratto in scadenza 2022 e le alte richieste di ingaggio per il rinnovo potrebbero però portarlo alla partenza già questa estate. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, niente rinnovo per Brozovic: Kovac lo mette nel mirino

Il croato potrebbe quindi chiudere anzitempo la sua avventura all’Inter. Brozovic vorrebbe infatti circa 5,5-6 milioni di euro annui per rinnovare il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e la società di Suning ha iniziato inevitabilmente a guardarsi intorno.

Occhio al Monaco di Kovac, suo connazionale ed estimatore che l’anno prossimo farà la Champions League dopo l’ottimo campionato in Ligue 1 di questa stagione. Per Brozovic possibile una offerta da 25-30 milioni di euro bonus compresi ma non vanno sottovalutati anche altri estimatori per il croato tra Spagna e Inghilterra.