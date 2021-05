Per esigenze di bilancio ed alla luce del taglio di stipendi, l’Inter valuta concretamente l’addio di Alexis Sanchez: le ipotesi

Si è chiusa ufficialmente la stagione dell’Inter. La vittoria dello scudetto conferisce grande lustro al biennio di Antonio Conte, che però è messo in pericolo dalla situazione economico-finanziaria del club che prevede un ridimensionamento da questo punto di vista. Al netto del prestito ottenuto nei giorni scorsi, l’Inter dovrà comunque compiere una politica di austerity che dovrebbero coinvolgere anche gli ingaggi. Per esigenze di bilancio il club di Suning valuta concretamente l’addio di alcune pedine importanti da sacrificare all’altare dei conti e dei tagli di stipendio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, taglio stipendi: Sanchez tra cessione e risoluzione

In merito al taglio di stipendi, l’Inter sta pensando seriamente al possibile addio di Alexis Sanchez, attaccante cileno che al netto di alti e bassi è riuscito comunque a dare un buon contributo alla causa di Antonio Conte. Il 32enne cileno, capace di mettere a referto anche 7 reti e altrettanti assist in stagione, ha un ingaggio pesante e il sacrificio è dietro l’angolo.

C’è sempre viva l’ipotesi risoluzione contrattuale, ma Sanchez ha ancora un discreto mercato in giro per l’Europa che potrebbe favorirne l’uscita. Occhio in questo senso a Siviglia e West Ham, anche se entrambe potrebbero volerlo prendere solo attraverso uno scambio per risparmiare sul cartellino ed alla luce anche dei 7 milioni di euro di stipendio che percepisce l’ex Arsenal e Barcellona.