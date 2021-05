Possibile scambio di terzini tra Inter e Roma. Decisiva la partenza, probabile ma ora non sicura, di Achraf Hakimi. Discussioni già in corso

Hakimi viaggia spedito verso il Paris Saint-Germain. L’Inter ha bisogno di dare ossigeno alle casse ma comunque non intende svendere il laterale marocchino. Il PSG si è infatti visto respingere un’offerta da 60 milioni di euro, ecco allora che se vuole portarsi a casa l’ex Real dovrà necessariamente alzare la posta fino a 70-80 milioni di euro anche con bonus. Per sostituire il classe ’98 si sono fatti principalmente i nomi di Emerson Royal e Alessandro Florenzi. Quest’ultimo è destinato a far ritorno alla Roma di Mourinho visto che il sopracitato Paris Saint-Germain non intende riscattarlo e dunque versare nelle casse giallorosse i 9 milioni pattuiti l’estate passata. Nella Capitale, precisamente ‘Il Romanista’ parla di un suo trasloco a Milano, con discussioni già partite sulla base di uno scambio. Il nome in chiave capitolina che si sta facendo adesso non è Perisic, che pure piace da tempo a Mourinho, bensì quello di D’Ambrosio per il quale Marotta e soci avrebbero esercitato l’opzione per il rinnovo – un accordo c’era da mesi – del contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Inter, ipotesi Napoli di Spalletti per D’Ambrosio

Il classe ’88 pare abbia una sorta di contropzione che gli consentirebbe di respingere il rinnovo e dunque di liberarsi a costo zero. Per lui è comunque forte la pista che conduce dritto al Napoli, dove ritroverebbe Luciano Spalletti: “In azzurro ci andrebbe volentieri – ha detto oggi il papà Vincenzo a ‘pianetanapoli.it’ – Con mister Spalletti si è trovato benissimo all’Inter, vi è grande stima reciproca”.