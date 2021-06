Dalla Premier League il Chelsea fa sul serio per l’eventuale ritorno a Londra di Romelu Lukaku. Pronta la maxi proposta. Cifre e dettagli

30 gol in stagione per Romelu Lukaku, protagonista assoluto della sontuosa annata dell’Inter capace di vincere lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Il gigante belga, al netto di una fase finale di stagione non proprio scintillante dal punto di vista realizzativo è riuscito a mantenere un rendimento alto e costante nel corso dell’anno, tanto da attirare ancora una volta su di se le mire di diversi top club europei. Con la nuova politica di austerity e ridimensionamento costi del club, anche il belga, del quale l’Inter non vorrebbe privarsi, rischia di subire un assalto importante. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, dalla Premier spingono per Lukaku: maxi proposta dal Chelsea

Lukaku vuole restare all’Inter ma continua ad avere molto mercato in Inghilterra, con il Chelsea, sua ex squadra, che fa sul serio per provare a riportarlo in Premier League. Per il cartellino del grande ex, richiesta specifica di Thomas Tuchel dopo il trionfo in Champions League, possibile proposta da 90 milioni di sterline, circa 104-105 milioni di euro.

Al belga, invece, possibile proposta contrattuale fino al giugno 2025 da 11 milioni di sterline, che in euro scavallano quota 12 milioni di euro. Nel totale tra cartellino e stipendio il Chelsea potrebbe quindi investire qualcosa come 145 milioni di sterline, ovvero sui 168 milioni di euro per riportare a Londra Lukaku.