Calciomercato Inter: il futuro di Lucien Agoume in nerazzurro potrebbe essere deciso nelel prossime ore. Tutti i dettagli della trattativa

L’Inter in questo momento è alle prese con il suo futuro e quello dei suoi assistiti. Tra questi c’è anche Lucien Agoume che quest’anno era in prestito allo Spezia (dove ha trovato però poco spazio). Al momento, quindi, le strade sono due: o lascia, considerando le difficoltà economico-societarie del club e il forte interesse di top club europei come il Bayern Monaco, o rinnova e partecipa al ritiro estivo della squadra che verrà allenata da Simone Inzaghi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, saranno giorni importanti per il futuro di Agoume: LE ULTIME DI INTERLIVE

Come detto, niente è ancora certo per quanto riguarda Lucien Agoume. In tal senso, però, una svolta potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Rispetto alle precedenti informazioni raccolte da Interlive, che vedevano il futuro di Agoume più incerto che mai, adesso le cose cambieranno in un senso o nell’altro. L’entourage del giovane centrocampista francese, infatti, incontrerà nei prossimi giorni la società per capire come muoversi, soprattutto per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022.

Nella migliore delle ipotesi arriverà il prolungamento per il talento classe 2002 che allo Spezia ha avuto poche chance di esprimere il suo potenziale. L’ombra dei top club, Bayern Monaco su tutti, rimane comunque. Ad ogni modo, una cosa è certa: le sorti sportive di Agoume sono vicine dall’essere risolte.