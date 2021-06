By

Calciomercato Inter: Emerson è un obiettivo dei nerazzurri ma la concorrenza non manca. I dettagli su una trattativa per niente fasulla

L’Inter pensa ad Emerson Palmieri come rinforzo sulla fascia sinistra in vista della prossima stagione. Il giocatore, che piaceva ad Antonio Conte e piace pure al nuovo allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi, potrebbe passare questa estate alla ‘Beneamata’ anche se niente è ancora detto dato che pure la Juventus è sulle tracce dell’italobrasiliano. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Emerson tra nerazzurri e Juventus

Emerson Palmieri è in uscita dal Chelsea. Piace al Napoli, ma su di lui ci sono principalmente Inter e Juventus. I ‘Blues’ lo avrebbero offerto ai nerazzurri per arrivare al cartellino di Achraf Hakimi, ma l’Inter chiede almeno 80 milioni di euro senza contropartite.

I bianconeri, comunque, non staranno a guardare. Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, infatti, la ‘Vecchia Signora’ punta a svecchiare la rosa e proprio per questo motivo uno scambio alla pari sui 20 milioni di euro circa tra Emerson Palmieri e Alex Sandro potrebbe divenire realtà.