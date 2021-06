Calciomercato Inter: Hakimi sembra in procinto di lasciare i nerazzurri quest’estate. L’ultima idea per sostituire il talento marocchino

Achraf Hakimi, nonostante non siano ancora arrivate offerte che possano convincere l’Inter a lasciarlo andare, è probabile che in estate lasci Milano per dirigersi altrove. Su di lui Psg, che ha già l’accordo con il giocatore, e Chelsea. Tanti i nomi fatti per sostituirlo, da Florenzi a Emerson Royal. Un’idea dell’ultima ora arriva dal Portogallo: si tratta di Diogo Goncalves. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Goncalves piace anche alla Juventus: il suo prezzo

Diogo Goncalves, classe 1997, è un giocatore del Benfica e può ricoprire ogni ruolo del campo dalla parte destra. Può fare anche l’ala d’attacco. In questa stagione ha segnato un gol e fornito 5 assist in 21 partite disputate. Il suo cartellino è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Il giovane portoghese piace anche alla Juventus. Il club iberico lo ha blindato fino al 2025.

Grazie anche ad una clausola rescissoria di 35 milioni (che potrebbe essere aumentata, dato che venne fissata prima dell’attuale rinnovo di contratto) è infatti difficile che arrivino offerte tali da far tentennare il Benfica. Il giocatore ha come agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. Al momento non è un obiettivo dell’Inter ma una semplice idea che in estate, considerata la necessità di sostituire un grandissimo talento come Achraf Hakimi, potrebbe entrare nel vivo.