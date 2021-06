Calciomercato Inter: in caso di addio di Lautaro, i nerazzurri avrebbero già in mano il sostituto ideale per il futuro. Tutti i dettagli

Lautaro Martinez, insieme ad Achraf Hakimi, sembra essere il giocatore più a rischio per quanto riguarda il suo futuro all’Inter. A causa delle difficoltà economico-societarie dei nerazzurri, infatti, il club ha bisogno di fare cassa e proprio per questo il ‘Toro’ potrebbe partire in estate. In caso di addio del centravanti argentino, comunque, la ‘Beneamata’ punterebbe tutto su Donyell Malen del Psv. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Malen per il dopo Lautaro: c’entra Raiola

L’Inter rischia seriamente di perdere Lautaro Martinez questa estate. In caso di addio dell’attaccante argentino, comunque, Marotta e colleghi non staranno fermi a guardare. Secondo ‘Tuttosport’, infatti, i nerazzurri valutano, tra gli altri, anche Donyell Malen per il dopo Lautaro. Attaccante olandese classe 1999, è molto promettente e il suo agente è Mino Raiola. Piace anche alla Juventus e ha un contratto fino al 2024. La sua squadra di appartenenza, il Psv, chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare.

E non a caso, dato che il giovane centravanti in 32 match disputati ha messo a segno 19 gol e ha fornito 8 assist. Proprio Raiola, essendo in ottimi rapporti con il club olandese, potrebbe mediare per portare un risvolto positivo all’operazione. Questo affare, ad ogni modo, è possibile che includa anche alcune contropartite: Lucien Agoume e Andrew Gravillon su tutti, ma anche Samuele Mulattieri che in questa stagione in Olanda, anche se in Serie B, ha fatto bene.