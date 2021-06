Raspadori è esploso nella stagione che si è da poco conclusa riusciendo a convincere Mancini a convocarlo per l’Europeo

“Raspadori può essere il nostro Paolo Rossi”. Con questa dichiarazione molto forte, Roberto Mancini ha confermato tutta la sua grandissima stima nei confronti di Giacomo Raspadori. Una stima già palesatasi con la convocazione per l’Europeo che scatterà fra tre giorni, premio per una stagione – soprattutto la seconda parte – in cui il classe ’99 di Bentivoglio ha messo in scena tutto o quasi il suo potenziale siglando 6 gol. Raspadori piace ora a tanti club, soprattutto all’Inter della quale il classe 2000 è tifoso.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il futuro del talento emiliano può essere proprio all’Inter. I nerazzurri potrebbero acquistarlo già in questa sessione di calciomercato (valutazione sui 20-25 milioni) qualora partisse Lautaro e venisse confermato Sanchez. Ma anche bloccarlo e lasciarlo al Sassuolo un altro anno per consentirgli una completa e tranquilla maturazione prima dell’approdo ad Appiano.

Raspadori all’Inter, doppio ‘binario’ favorito dal legame Marotta-Carnevali e dall’agente Tinti

L’Inter può insomma muoversi su un doppio binario sfruttando gli eccellenti rapporti con la dirigenza neroverde, nello specifico il grande legame esistente tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. Inoltre, dettagli non di poco conto, l’attaccante è assistito da Tullio Tinti, agente di casa all’Inter. E’ lo stesso di Bastoni, Darmian, Ranocchia e di Simone Inzaghi.