Nandez è un pallino di Simone Inzaghi. Nell’affare tra Inter e Cagliari non incluso solo il cartellino di Radja Nainggolan. Ecco tutti i dettagli

In attesa della prima vera grande cessione, l’Inter si muove anche per mettere a segno il primo grande colpo. A tal proposito il ‘Corriere dello Sport’ dà vicinissimo l’arrivo di Naithan Nandez dal Cagliari. Per il quotidiano romano la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Trattasi di una maxi operazione, dato che comprende ben sei giocatori. Oltre all’uruguagio ex Boca Juniors, gli altri cinque di proprietà nerazzurra passeranno in Sardegna a titolo definitivo: tre giovani più Radja Nainggolan e, a sorpresa, Matias Vecino. In questo modo Marotta abbatterebbe del tutto o quasi la parte cash, regalando a Inzaghi – grande estimatore di Nandez – un giocatore in grado di fare la mezz’ala e il tornante di destra.

LEGGI ANCHE >>> Hakimi, offerta anche del Chelsea | Tre colpi con la sua cessione

Calciomercato Inter, Vecino nell’affare Nandez: l’uruguagio nei radar del Napoli

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

La ‘sorpresa’, ripetiamo, è Matias Vecino per il quale è stato riaperto il dialogo con il Napoli. In azzurro è approdato Luciano Spalletti, il quale apprezza molto il classe ’91 già più volte vicino al trasferimento in Campania nelle ultime due-tre sessioni di calciomercato.