L’Inter vuole liberarsi di Arturo Vidal, ma l’ingaggio del centrocampista cileno è un grosso ostacolo. Un altro club si chiama fuori dalla corsa al suo cartellino

Il futuro di Arturo Vidal non sarà in Messico. Alcune fonti sostengono che il cileno abbia rifiutato l’offerta del Club America, mentre il presidente della società messicana smentisce totalmente di aver provato a ingaggiare l’ex Juve e Barcellona: “Sicuramente parliamo di un calciatore molto forte, ma tale notizia non corrisponde a verità – le parole di Santiago Banos a ‘Tuttosport’ – Vidal non giocherà con il Club America nella prossima stagione. Non esiste la modalità per cui noi potremmo pagare tale trasferimento. L’Inter può anche non volere nulla a livello di cartellino, ma in ogni caso l’operazione sarebbe troppo costosa per le nostre casse”.

Calciomercato Inter, lo Zenit può ‘tentare’ Vidal

L’Inter intende disfarsi di Vidal, ma c’è appunto l’ostacolo ingaggio (6 milioni netti) a frenare il tutto. Come riportato ieri da Interlive.it, al classe ’87 è interessato anche lo Zenit San Pietroburgo. I russi possono venire in soccorso a Suning dato che hanno la forza economica per soddisfare le richieste economiche del 34enne, inoltre gli garantirebbero la partecipazione alla prossima Champions League che lui vuol continuare a giocare.