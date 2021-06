Calciomercato Inter: il futuro di Matias Vecino a Milano non è in dubbio per il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e non solo. I dettagli

Come ormai appurato, l’Inter deve rientrare sul mercato in attivo di almeno 70 milioni di euro. Proprio per questo, Achraf Hakimi potrebbe essere sacrificato sul mercato. I nerazzurri chiedono almeno 80 milioni di euro e al momento i possibili acquirenti (Psg e Chelsea) non vanno oltre i 60. Comunque sia la vendita dell’esterno destro nerazzurro potrebbe non bastare per agire sul mercato. In queste ore, infatti, si è parlato di un possibile addio di Matias Vecino: per il neo allenatore Simone Inzaghi, però, non se ne parla nemmeno. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente Vecino per Nandez: Inzaghi non ci sta

Matias Vecino non è in vendita. Per Simone Inzaghi come per la società. Il ‘Corriere della Sera’ conferma quanto scritto da noi di Interlive meno di due settimane fa. Il neo tecnico dell’Inter ritiene il centrocampista uruguaiano decisamente importante per il suo progetto. Lo voleva infatti già alla Lazio.

Ciò è stato spiegato anche dal giornalista Fabrizio Biasin su Twitter. Questi chiarimenti sono dovuti al fatto che di Vecino si era parlato come una delle possibili contropartite dell’operazione che vedrebbe Nandez, calciatore del Cagliari, approdare in estate a Milano. Così, però, almeno a queste condizioni, non sarà: