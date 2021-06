Calciomercato Inter: Vidal in estate potrebbe lasciare Milano dopo la prima e complicata stagione in nerazzurro in cui ha dato poco contributo

Un giocatore che rischia di non essere parte integrante del progetto dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, voluto fortemente da Antonio Conte nella sua avventura in nerazzurro, quest’anno ha decisamente deluso le aspettative riposte in lui passando da brutte prestazioni a una lunga assenza dovuta ad un infortunio al ginocchio. In estate quindi potrebbe partire addirittura in direzione Zenit San Pietroburgo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

Calciomercato Inter, Vidal allo Zenit: i russi fanno sul serio, ma non sono soli

L’obiettivo dell’Inter è chiaro, abbassare il monte stipendi e far quadrare i conti. Proprio per questo, giocatori come Arturo Vidal che guadagnano tanto (6milioni di euro netti all’anno) e danno un contributo praticamente quasi nullo alla squadra, potrebbero partire. Vidal in particolare può lasciare davvero Milano considerando le tante offerte di cui il giocatore ex Juventus e Barcellona dispone.

LEGGI ANCHE>>> Tutto confermato: accordo Inter-Sporting per Joao Mario

Come riportato pochi giorni fa da noi di Interlive, anche Marsiglia e Zenit su di lui. Il club russo sarebbe avvantaggiato sui francesi considerando che giocherà la prossima edizione della Champions League. Secondo ‘Calciomercato.it’, comunque, anche i turchi del Besiktas sono una destinazione gradita dal calciatore: le opportunità di Vidal per il futuro, quindi, non mancano di certo.