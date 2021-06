Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero perdere Achraf Hakimi in estate. Il rinforzo però può arrivare a sinistra. Di chi si tratta

Nonostante le difficoltà economiche del club, l'Inter non ha intenzione di stare ferma sul mercato in vista della prossima stagione. Potrebbero partire uno o più giocatori in estate (Achraf Hakimi piace a Psg e Chelsea mentre Lautaro Martinez a Manchester City, più defilato, Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona) per rientrare nel bilancio. Tuttavia, i nerazzurri si starebbero comuqnue mobilitando per tenere alto il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: Marotta e colleghi si avvicinano infatti a Filip Kostic, giocatore che alla 'Beneamata' piace da tempo.

Calciomercato Inter, arriva Kostic: c’è l’accordo con il giocatore, i dettagli

Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘Sky Sport Deutschland’, l’Inter starebbe puntando fortissimo Filip Kostic. L’esterno sinistro serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2023, piace da tanto ai nerazzurri e grazie alle sue indubbie qualità in estate potrebbe trasferirsi a Milano. Dopotutto, nonostante gli sforzi di Ivan Perisic e Ashley Young, la ‘Beneamata’ ha necessità di rinforzarsi sulla fascia sinistra. In questa stagione Kostic ha fatto particolarmente bene, tanto che in 30 partite disputate ha segnato 4 gol e fornito ben 17 assist. Numeri importanti quindi che rispecchiano. Si tratta di un acquisto che rispecchierebbe le ambizioni dell’Inter in vista del prossimo anno: ridurre i costi senza svendere e continuare il percorso iniziato con la conquista dello scudetto.

Per quanto riguarda il giocatore classe 1992, comunque, avrebbe già raggiunto un accordo con il club. Anche il neo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi apprezza il laterale mancino. Per portarlo al ‘Biscione’, scrive il portale tedesco, servono non meno di 30 milioni di euro. Non una cifra impossibile. Per avviare la trattativa con l’Eintracht, tuttavia, Marotta e soci dovranno aspettare di cedere Achraf Hakimi che come spiegato in precedenza piace molto a Psg e Chelsea. Comunque il tempo stringe. Anche perché Kostic piace pure ad altri club. Come, ad esempio, l’Hertha Berlino; società nel quale è da poco approdato Bobic, ex direttore sportivo del Francoforte.