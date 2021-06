L’Inter si muove per l’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Possibile affare in Serie A per l’erede dell’argentino, il cui agente sta provando a piazzarlo altrove

Le ultime dichiarazioni dell’agente di Lautaro Martinez, dal no al rinnovo all’occhiolino al Barcellona fino alla questione prezzo, sanno di addio o comunque confermano come sia al lavoro per piazzare altrove il suo assistito. Real, Atletico e Barcellona in lizza per il cartellino dell’argentino, valutato 80-90 milioni, anche se nessuna delle tre appare in grado di soddisfare le richieste economiche dell’Inter. Occhio allora alla Premier, nello specifico al Manchester City chiamato a rimpiazzare il ‘Kun’ Aguero. Comunque Marotta e soci non vogliono farsi trovare impreparati e per questo, stando alle ultime del ‘Corriere dello Sport’, hanno già virato sul potenziale erede: ovvero Giacomo Raspadori.

Calciomercato Inter, corsia preferenziale per Raspadori: due gli scenari

Come scritto da Interlive.it tre giorni fa, l’Inter ha una sorta di corsia preferenziale per Raspadori grazie agli eccellenti rapporti tra Marotta e l’Ad del Sassuolo Carnevali nonché quelli tra la stessa dirigenza interista con l’agente del classe 2000, Tullio Tinti. Il quale, ricordiamo, è il medesimo di Simone Inzaghi ma anche dei vari Ranocchia, Darmian e Bastoni. L’Inter potrebbe provare ad acquistarlo subito in caso di cessione appunto di Martinez e permanenza di Sanchez, oppure bloccarlo in ottica futura lasciandolo almeno un’altra stagione in Emilia per consentirgli una più tranquilla maturazione. Vediamo questa ‘virata’ quale scopo avrà.