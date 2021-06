Calciomercato Inter: come rinforzo per l’attacco il Manchester City potrebbe fiondarsi su Lautaro Martinez. ‘Assist’ dalla Juventus

La maggior parte dei club di calcio, compresa l’Inter, dopo l’avvento del Covid hanno dovuto chiudere le casse a causa di difficoltà economiche notevoli considerando la mancanza di liquidità riscontrata fino a qui. Alcuni club, come il Manchester City, non sembrano però risentire altrettanto della crisi globale. Anche se, pur di arrivare a Lautaro Martinez, i ‘Citizens’ sembrano essere disposti a sacrificare Gabriel Jesus. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sacrificio Jesus per arrivare a Lautaro: l’offerta iniziale

Il Manchester City potrebbe provarci seriamente per Lautaro Martinez. In primo luogo, perché l’Inter ha necessità di vendere e, considerando la super plusvalenza che verrebbe fuori dalla cessione del centravanti argentino, il club italiano potrebbe accettare anche un’offerta pari a 60 milioni di euro (e la prima offerta del club inglese, guarda caso, tocca proprio questa cifra).

E’ infatti difficile che, in caso di proposta importante, i nerazzurri non si siedano al tavolo per trattare. Tuttavia, anche il Manchester City dovrà rinunciare a qualcosa se vorrà davvero ingaggiare il numero 10 della ‘Beneamata’. Come, ad esempio, lasciare andare Gabriel Jesus, nel mirino della Juventus per l’eventuale post Ronaldo: in caso di addio del brasiliano, l’assalto a Lautaro potrebbe divenire veramente realtà.