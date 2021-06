Radu, Inzaghi lo vorrebbe a Milano, ma il giocatore attende la proposta della Lazio

Inter, il difensore Stefan Radu è in attesa di ricevere un’eventuale proposta di rinnovo del contratto in scadenza dalla Lazio. Simone Inzaghi lo vorrebbe in nerazzurro

INTER STEFAN RADU AGGIORNAMENTO/ Il difensore della Lazio Stefan Radu, potrebbe raggiungere il suo ex allenatore all’Inter. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, il giocatore potrebbe essere uno dei primi rinforzi per la squadra nerazzurra, che la prossima stagione sarà allenata da Simone Inzaghi. Per il momento però, il giocatore si è preso qualche giorno per decidere, ma soprattutto sta aspettando la proposta del club capitolino per il rinnovo del suo contratto, che è in scadenza a fine giugno.

Il difensore è nel club laziale dal gennaio 2008 e quindi, anche per una questione di cuore, prima di lasciare la società bianco-azzurra vuole pensarci bene e dare la possibilità al club di fargli un’eventuale proposta di rinnovo. Il nuovo allenatore Maurizio Sarri, non sembra però molto convinto di voler puntare ancora su di lui e quindi, è molto probabile che non verrà proposto alcun rinnovo al classe 1986, che a fine ottobre compirà quindi 35 anni.