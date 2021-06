Acerbi: ”Pensavo rimanesse ma sono contento per Inzaghi all’Inter”

In conferenza stampa, Francesco Acerbi ha parlato di Simone Inzaghi all’Inter: “Pensavo rimanesse, siamo rimasti tutti molto stupiti. La decisione ci ha spiazzato perché non sembrava che le cose potessero andare in questo modo. Posso però dire che personalmente sono contento che sia andato all’Inter, è una grossa occasione. Al tempo stesso sono felice che al suo posto è arrivato un altro grandissimo allenatore come Sarri” ha concluso.

