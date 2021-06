Rinforzi anche a centrocampo per l’Inter di Inzaghi che potrebbe mettere nel mirino anche un ex Juventus. C’è però l’ostacolo ingaggio

Non solo mercato in uscita per l’Inter che spera di mettere tra le mani di Simone Inzaghi una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, che dovrà essere quella della riconferma ai vertici del campionato di Serie A. Non sarà semplice alla luce anche della politica di austerity della società di Zhang, che punta a ridimensionare i costi. Il mercato però, che è ancora agli albori, nasconde dietro ogni angolo possibili occasioni, soprattutto tra i calciatori scontenti e meno impiegati dell’ultima stagione. In questo senso spunta ancora il profilo di Miralem Pjanic. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ombre su Pjanic: c’è un doppio ostacolo

È stata un’annata altamente deludente per Miralem Pjanic, relegato a ruolo di semplice comprimario a Barcellona dopo anni da protagonista in Italia con la maglia della Juventus. Con la permanenza di Koeman sale il malcontento, e l’agente Ramadani sta provando ad offrire il bosniaco a diverse big, Inter compresa.

I nerazzurri dal canto loro potrebbero battere la concorrenza della Juve, più propensa ora a investire sul più giovane Manuel Locatelli del Sassuolo, con la formula del prestito più diritto di riscatto. In casa Inter però il nome di Pjanic ad oggi non fa gola e non suscita particolare interesse vista la presenza in rosa di un calciatore con caratteristiche simili come Marcelo Brozovic. A bloccare ulteriormente il tutto ci sono gli 8 milioni di ingaggio del bosniaco, troppi per l’Inter attualmente.