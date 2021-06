Solo estero per Joao Mario: spuntano anche Ligue 1 e Liga

Come riferisce ‘Tuttosport’, rimane l’opzione estero per Joao Mario. Secondo il quotidiano, dopo l’affare ormai sfumato con lo Sporting, restano in lizza altre squadre della Ligue 1 e della Liga: nello specifico si tratta di Nizza e Villarreal. L’Inter chiede non meno di 8 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo.

