Inter: incontro tra presidente nerazzurro e sindaco di Milano per il nuovo stadio. confermata permanenza Suning, ma le azioni preoccupano

Incontro tra il presidente dell’Inter Steven Zhang e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. La questione è sempre la stessa, quella dello stadio. Il primo cittadino della città lombarda ha ricevuto oggi a Palazzo Marino Zhang che era in compagnia dell’ad per l’Area corporate Alessandro Antonello. Il presidente nerazzurro ha confermato a Sala l’impegno a medio-lungo termine della proprietà del club (come spiegato giorni fa alla ‘Gazzetta dello Sport’).

In più, è stata rimarcata l’importanza strategica del progetto per quanto riguarda Milano. Soprattutto nell’ottica di ripresa economica della città. Dall’altra parte, il sindaco ha spiegato quanto sia necessaria la continuità di Suning per il nuovo stadio e ha accolto con soddisfazione le parole di Zhang. L’obiettivo quindi rimane quello di portare avanti i dialoghi in tal senso. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Zhang promette continuità: ma le azioni preoccupano

Come spiegato, quindi, Steven Zhang promette continuità a medio-lungo termine. Lo ha spiegato più volte nelle ultime settimane. Tuttavia, però, la situazione per quanto riguarda Suning non sembra la migliore dal punto di vista economico.

Le azioni del colosso cinese, infatti, quotate alla Borsa di Shenzhen, non sono andate avanti nella giornata di oggi. Il loro prezzo è crollato ieri dopo che il 5,8% delle sue azioni, detenute da Zhang Jindong, sono state congelate. Insomma, prosegue il momento delicato per l’azienda con sede a Nanchino.