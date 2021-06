Calciomercato Inter: Ashley Young vicinissimo a lasciare i nerazzurri dopo un’esperienza durata un anno e mezzo. La sua prossima destinazione

Ashley Young non può non essere soddisfatto della sua esperienza all'Inter. In una sola stagione e mezzo ha conquistato uno Scudetto e sfiorato un'Europa League. I primi sei mesi ha giocato da titolare inamovibile, grazie anche a prestazioni davvero notevoli, mentre quest'anno si è dovuto accontentare un po' di più. Anche per questo ruolo da comprimario, magari, ha deciso di prendere una strada opposta a quella del club nerazzurro per tornare in Inghilterra all'Aston Villa.

Calciomercato Inter, Young all’Aston Villa: manca solo l’ufficialità

Ashley Young all’Aston Villa, manca soltanto l’ufficialità. E’ quanto riporta ‘Sky Sport UK’. L’esterno inglese ex Manchester United ha deciso di tornare in patria direttamente ai ‘Villans’, squadra in cui ha militato dal 2007 al 2011. Secondo la redazione britannica, Young negli scorsi giorni ha anche rifiutato la proposta di rinnovo dei nerazzurri.

Dovrebbe sostenere le visite mediche nelle prossime 24 ore prima di firmare un contratto di un anno che potrebbe essere esteso addirittura fino al 2023. Il primo illustre addio di quella che è stata la squadra di Antonio Conte pare essere certo: manca solo l’ufficialità da parte dei ‘Claret & Blue’.