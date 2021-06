Adesso è UFFICIALE: Young lascia l’Inter e torna all’Aston Villa

Inter, visite mediche superate brillantemente il difensore nerazzurro Ashley Young è ufficialmente un calciatore dell’Aston Villa per la stagione 2021/22. Dopo un anno e mezzo saluta la nostra serie A e torna a giocare in Premier League

INTER YOUNG AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Inter Ashley Young è ufficialmente un calciatore dell’Aston Villa. Il calciatore torna quindi a giocare in Premier League dopo la parentesi di un anno e mezzo in nerazzurro, nella quale si è tolto la soddisfazione di disputare una finale di Europa League e di vincere uno scudetto. Il giocatore dopo aver iniziato la carriera nel Watford prima nella giovanili e poi dal 2003 in prima squadra, passò proprio alla squadra di Birmingham nel 2007 dove rimase fino al 2011 per poi andare prima al Manchester United nel 2011 e quindi nel mercato invernale del 2020 all’Inter.

Come ha spiegato Sky Sport Uk, mancavano solo le visite mediche per confermare l’addio al campionato italiano del giocatore, esami superati brillantemente e quindi il suo trasferimento a parametro zero nella squadra di Dean Smith può dirsi definitivamente confermato. Nel suo soggiorno nella squadra meneghina, ha raggiunto le 59 presenze segnando anche 5 reti.