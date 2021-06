Accordo totale: l’avventura di Radja Nainggolan da calciatore dell’Inter è giunta al termine. Le cifre e i dettagli dell’affare col Cagliari

Prosegue il mercato in uscita dell’Inter, che al di là delle operazioni di spicco riguardanti in particolare Achraf Hakimi, lavora anche sulle cessioni di contorno relative ai cosiddetti ‘esuberi’. Diversi infatti i calciatori presenti in rosa o rientranti da svariati prestiti che vanno a caccia di una nuova sistemazione, e che col loro addio andranno a liberare anche spazio salariale per ciò che riguarda il monte ingaggi del club di Suning. La politica di ridimensionamento dei costi passa inevitabilmente anche da queste operazioni con calciatori come Joao Mario, Dalbert e Nainggolan da piazzare. In procinto di salutare c’è proprio il centrocampista belga dopo il prestito semestrale a Cagliari. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nainggolan in partenza: risoluzione e cifre dell’affare

Dopo una lunga fase sembra giunto alla conclusione il matrimonio tra l’Inter e Nainggolan, con tanto di accordo totale anche tra il centrocampista belga e lo stesso Cagliari, desideroso di accoglierlo nuovamente.

Nainggolan andrà a spalmare il suo alto ingaggio da 4,5 milioni di euro su più stagioni, il tutto grazie anche all’Inter che gli darà una buonuscita risolvendo il contratto in scadenza a giugno 2022.