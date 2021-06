In casa Real Madrid c’è da voltare pagina dopo l’addio di Sergio Ramos. Occhi in casa Inter con una proposta particolare

È arrivata nei giorni scorsi l’ufficialità del divorzio a fine stagione tra Sergio Ramos e il Real Madrid dopo un lungo matrimonio insieme. Una vera e propria voragine quella lasciata dal forte centrale spagnolo, vincitore di ben 22 titoli con i ‘blancos’ e secondo solo alla leggenda Gento in questa speciale classifica. Ramos ha avuto un impatto devastante sulla storia recente del Real Madrid che si ritrova costretto a voltare pagina alla caccia di un nuovo centrale difensivo di respiro internazionale. A tal proposito potrebbe riaccendersi l’interesse del club di Florentino Perez per una stella dell’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar erede di Sergio Ramos: i dettagli dell’affare

Per il dopo Sergio Ramos dd Ancelotti piace molto Milan Skriniar, e Florentino Perez potrebbe provare ad accontentarlo sfruttando gli ottimi rapporti con Marotta. Sul tavolo dell’Inter potrebbe arrivare un’offerta di ‘soli’ 20 milioni di euro, ai quali andrebbe però aggiunto l’annullamento delle restanti rate per dell’acquisto di Hakimi da parte della stessa Inter.

Nello specifico il marocchino è costato 42 milioni più bonus, e fin qui il club di Suning pare abbia pagato solo la prima rata da circa 13 milioni in attesa di concludere il resto del pagamento. L’offerta del Real per Skriniar potrebbe quindi consistere nei 29 milioni rimanenti più altri 20 cash, per un totale di 49 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri sullo slovacco.