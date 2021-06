La stagione di Barella ha fatto breccia anche tra i più grandi top club europei. Piace al Barcellona: intrigo con Pjanic e la decisione nerazzurra

L’Inter lavora sul futuro della squadra del prossimo anno, andando a valutare anche i profili di eventuali top player da cedere. Da monitorare la situazione legata al centrocampo dove il destino di Marcelo Brozovic è ancora tutto da scoprire alla luce di un contratto in scadenza a giugno 2022, e ad oggi complesso da rinnovare. Sotto osservazione anche la situazione incerta di Christian Eriksen, nonostante le buone notizie relative al buon esito dell’operazione post malore contro la Finlandia. A completare il quadro c’è quindi Nicolò Barella, impegnato ora con l’Italia agli Europei, e sempre nel mirino dei maggiori club in giro per l’Europa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barella piace al Barcellona: intrigo con Pjanic

Proprio la situazione di Eriksen potrebbe spingere l’Inter a guardarsi intorno. Nello specifico come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, Marotta è a lavoro ed avrebbe individuato in Pjanic un profilo interessante dopo un’annata da dimenticare in Spagna. Il bosniaco è considerato in uscita, nonostante un contratto sino al 2024, con il Barça che non vuole attenderlo.

Non sarà però semplice l’affare col Barcellona con i catalani che avrebbero chiesto addirittura uno scambio con Barella. No secco da parte dell’Inter senza alcun margine di trattativa. I nerazzurri restano interessati a Pjanic ma servirà un’altra soluzione.