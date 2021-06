Inter: presto il presidente nerazzurro Steven Zhang tornerà in Cina ma non prima di rinnovare quattro uomini chiave della dirigenza. Ecco chi

Tante illazioni giunte nelle ultime ore, ma alla fine pare che tutto si risolverà per il meglio. Nonostante le tante difficoltà economiche, infatti, i nerazzurri dovrebbero rinnovare la fiducia ai propri uomini chiave della dirigenza che tanto determinanti sono stati in questa stagione piena di difficoltà e fatiche. Parliamo, ovviamente, anche di Giuseppe Marotta, senza dimenticare Piero Ausilio, Baccin e Samaden. secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ e il ‘Corriere dello Sport’, il contratto verrà prolungato a tutti fino al 2024 (scadeva nel 2022). Manca soltanto la firma che, però, è una semplice formalità. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, il retroscena: rinnovo proposto anche a Conte fino al 2024

Steven Zhang vuole portare a termine questa operazione prima del ritorno in patria. Questo rinnovo, peraltro, era stato offerto – al ribasso come per i dirigenti – anche ad Antonio Conte che ad ogni modo non era dello stesso avviso. I ‘Fantastici 4’, comunque, sono attesi ad un lavoro davvero delicato.

chiudere questa sessione di calciomercato con 70 milioni di euro di utile e diminuire i costi del 15%. Missione ardua, ma non impossibile per una dirigenza che, fino a qui, ha saputo far fronte alle situazioni più complesse.