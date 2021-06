Inter: Eriksen adesso deve pensare solo a riposarsi dopo quanto gli è accaduto in Danimarca-Finlandia. Per i nerazzurri spunta un aiuto

Quanto successo a Christian Eriksen, che ha rischiato di perdere la vita, a riguardo noi di Interlive abbiamo parlato con il Dottor Mauriello qualche giorno fa, ha allarmato tutto il mondo del calcio Inter compresa. Per fortuna il centrocampista danese adesso è vivo, sta bene e può vedere la sua famiglia che è ciò che conta di più. Ad ogni modo, è normale che i nerazzurri vogliano tutelarsi a livello economico. In tal senso, sembra che esista un'assicurazione che serve proprio a questo.

Inter, caso Eriksen: assicurazione dalla FIFA, i dettagli

Secondo ‘Yahho Finanza’, l’Inter verrà tutelata per quanto riguarda la vicenda accaduta a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Stiamo parlando del FIFA Club Protection Programme che fornisce un’indennità alle società, in questo caso al club nerazzurro.

Si attiva nel caso in cui un tesserato dovesse infortunarsi, o come per Eriksen avere un arresto cardiaco, con la propria nazionale oppure non essere a disposizione per un lasso di tempo pari a 28 giorni. Il compenso arriva fino alla cifra di 7,5 milioni di euro, pari all’ingaggio netto che prende attualmente il centrocampista in nerazzurro.