Doppia opportunità dalla Premier: Bellerin o Zappacosta sulla destra

Achraf Hakimi andrà via e l’Inter pensa ad un sostituto di valore ma dal prezzo contenuto. Come riferisce Sky Sport, Dumfries e Lazzari conservano le loro chance ma dalla Premier potrebbe presentarsi una doppia opportunità: Bellerin dell’Arsenal, che vuole andare via, e Zappacosta del Chelsea, giocatori che possono rientrare in corsa ma solo a prezzi convenienti.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore