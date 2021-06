Al netto di tutto l’Inter si muove già sottotraccia per l’eventuale sostituto di Lautaro Martinez. I nerazzurri sarebbero pronti ad uno scambio

La grande stagione di Lautaro Martinez non è chiaramente passata inosservata. L’attaccante argentino alla corte di Conte ha messo a referto ben 19 reti e 11 assist stagionali tra coppe e campionato, facendo un ulteriore passo nell’ottica di una maturazione a livello personale. Un exploit che ha chiaramente alimentato ulteriormente le attenzioni da parte di alcuni top club europei nei suoi confronti. L’Inter dunque dal canto suo inizia già a cautelarsi qualora in un futuro più o meno prossimo Lautaro dovesse lasciare Milano per andare verso nuovi lidi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio per Embolo: i dettagli dell’affare

L’Inter si sta dunque preventivamente muovendo anche in attacco, forse già nell’ottica di anticipare i tempi per un erede di Lautaro in caso di partenza. In questo senso secondo quanto riportato da Davide De Cerame a ‘Top Calcio 24’, la stessa società meneghina sarebbe pronta a mettere sul piatto il rientrante Valentino Lazaro e 20 milioni di euro per arrivare al cartellino di Breel Embolo, attaccante svizzero in forza al Borussia Moenchengladbach avversaria nell’ultima Champions giocata dalla squadra all’epoca di Conte alla fase a gironi.

Si tratta ad ogni modo di una presunta trattativa che non ha però trovato particolari riscontri, con il club di Zhang che al netto di tutto non sta trattando la cessione di Lautaro in questo momento e quindi non ha il cash necessario all’acquisto di un possibile successore.