L’Inter mantiene alta la guardia sui papabili parametri zero, come dimostrato anche dall’affare Calhanoglu. Occhi su Sidnei Tavares

Colpi in canna per l'Inter, che mantiene molto alta la guardia anche sul mercato dei parametri zero. Dopo l'affare Calhanoglu infatti i nerazzurri di Beppe Marotta continuano a scandagliare il terreno per nuovi colpi da regalare a Simone Inzaghi per la sua nuova Inter. In particolare il club di Zhang, mantenendo la politica del ridimensionamento dei costi, punta a potenziare le seconde linee anche in ottica futura, con particolare attenzione sui giovani più interessanti. In questo senso l'Inter resta molto interessata a Sidnei Tavares, polivalente centrocampista portoghese classe 2001 in forza al Leicester ed in scadenza contrattuale.

Calciomercato Inter, occhi sul giovane Sidnei Tavares: indizio per il colpo a zero

In scadenza di contratto al termine del mese di giugno, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il centrocampista lusitano delle ‘Foxes’ piace molto all’Inter, ed in particolare a Baccin. A fornire un possibile assist interessante è lo stesso Tavares, passato ufficialmente nella scuderia di Federico Pastorello, che con l’Inter vanta eccellenti rapporti.