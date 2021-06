Calciomercato Inter: i nerazzurri vorrebbero tentare un colpo in estate che però appare veramente difficile da attuare. Di chi si tratta

L’Inter, nonostante il più che probabile addio di Achraf Hakimi diretto verso il Psg e le difficoltà economiche del club, punta comunque a fare un mercato adeguato alle esigenze della squadra Campione d’Italia. Lo dimostra l’acquisto a parametro zero di Hakan Calhanoglu. Proprio per questo motivo, Marotta e colleghi starebbero puntando anche vari giovani pieni di talento: come, ad esempio, Sven Botman del Lille. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ci vogliono 30 milioni per Botman: impossibile per due motivi | INTERLIVE

Sven Botman piace molto all’Inter. Classe 2000 e alto 195 cm, con il Lille in questa stagione è stato autore di grandissime prestazioni nonché protagonista della conquista, un po’ a sorpresa, del campionato francese. Nato in Olanda, è un difensore centrale in grado di agire a destra come a sinistra. Di piede mancino, è molto bravo sia nel marcare l’avversario che nell’impostazione del gioco. Secondo le ultime informazioni raccolte da Interlive, i rappresentanti italiani dell’agenzia ‘Muy Manero’ si sono incontrati in questi giorni con la dirigenza nerazzurra.

Fra i tanti nomi, è uscito proprio quello di Botman che piace tanto e da tempo anche all’Atalanta. Difficile, però, che venga portata avanti qualsiasi tipo di trattiva per due motivi ben precisi: il primo riguarda il lato economico. Questa giovane promessa olandese costa sui 30-35 milioni di euro. Una cifra importante che, a causa delle difficoltà economiche della ‘Beneamata’, rimane un ostacolo evidente. in più, con Alessandro Bastoni l’Inter è abbondantemente coperta sul centro-sinistra.