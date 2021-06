L’Inter va in ricerca di un vice Lukaku da regalare a Inzaghi. Nel mirino anche Andrea Petagna del Napoli: idea di scambio

L’Inter cerca anche un nuovo centravanti da inserire alla corte di Simone Inzaghi per incrementare le rotazioni. Nell’ultima vincente annata infatti i nerazzurri hanno patito leggermente l’assenza di un vero e proprio vice Lukaku di ruolo viste le caratteristiche e la giovane età di Andrea Pinamonti che partirà con ogni probabilità. Marotta e soci puntano quindi su un bomber di ruolo in grado di sopperire ad eventuali assenze del gigante belga. In questo senso potrebbe risultare interessante il nome di Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha vissuto una stagione da comprimario, utile comunque quando chiamato in causa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Petagna nel mirino: scambio con Spalletti

Nello specifico lo stesso Petagna sarebbe stato offerto proprio all’Inter, non così convinto di proseguire la sua avventura a Napoli dove ha avuto poco spazio in particolare nella seconda fase, nonostante un discreto impatto. All’Inter e allo stesso Inzaghi può piacere come vice Lukaku, ma non c’è budget al momento per mettere in tavola una proposta cash nei confronti del club di De Laurentiis. i

L’dea può essere uno scambio, questa volta però non con Matias Vecino, che è stimato dal tecnico nerazzurro, ma con Gagliardini che ha una valutazione sui 15-18 milioni a quella dello stesso Petagna. Il centrocampista italiano ha anche la stima di Spalletti, che ha lo stesso agente: Beppe Riso.