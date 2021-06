Pinamonti per Raspadori più cash: individuata la contropartita tecnica

Per avere Raspadori, l’Inter ha deciso di privarsi di Pinamonti, pronto per una nuova avventura in Serie A per giocare con continuità. I contatti tra le due società proseguono e non è escluso che l’affare possa andare in porto entro fine agosto. Ci sarà tempo, ma i margini per la riuscita ci sono eccome: Pinamonti servirà per abbassare la richiesta cash di 30 milioni di euro, abbassandola di circa la metà in virtù della sua valutazione. Non è escluso che possano rientrare in corsa anche altri giovani della primavera.

