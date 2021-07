Tra gli interessi dell’Inter c’è anche quello di rinforzare l’attacco con un centravanti di scorta esperto per Inzaghi. Assist da Roma

Al netto dei problemi economici e della politica di ridimensionamento dei costi, l’Inter è ancora vigile sul mercato degli attaccanti per la prossima stagione. I nerazzurri puntano infatti a regalare a Simone Inzaghi un nuovo centravanti di scorta che possa garantire rifiato a Lukaku in caso di bisogno e gol importanti e pesanti dalla panchina. Nel mirino quindi un calciatore di esperienza che anche dal punto di vista del cartellino non sia particolarmente oneroso per le classe del club di Suning. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter, Paratici torna alla carica | Scambio alla pari: Marotta ha deciso

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente van Aanholt: “Inter club fantastico. Ecco il suo desiderio”

Calciomercato Inter, ancora Dzeko: rottura e addio

Un territorio quello del mercato degli attaccanti battuto con insistenza anche dall’accoppiata composta da Ausilio e Marotta, che potrebbero anche andare a toccare terreno minato, affrontando la Juventus su un possibile obiettivo comune. In particolare occhio alla situazione di Edin Dzeko bomber della Roma che piace sempre ad entrambe. L’attaccante bosniaco è in uscita dalla società giallorossa e arrivano novità importanti.

LEGGI ANCHE >>> In Italia non ci sono dubbi | L’esultanza più bella è di Marcelo Brozovic

Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘Il Messaggero’ vista la volontà della stessa Roma di privarsene, Dzeko avrebbe chiesto di poter decidere scegliere in autonomia il proprio destino liberandosi a costo zero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Una posizione in opposizione con quella di Friedkin con la proprietà americana che non vorrebbe liberarlo. Un braccio di ferro con l’Inter – ma anche la Juventus – alla finestra.