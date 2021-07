Calciomercato Inter: dopo aver ceduto Achraf Hakimi i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto adeguato in vista della prossima stagione

Denzel Dumfries è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi più caldi per la fascia destra dopo l’addio di Achraf Hakimi che ha firmato in queste ore un quinquennale con il Psg. Sul giocatore, però, non c’è soltanto l’Inter. Piace infatti anche all’Everton, come svelato dal giornalista di ‘Voetbal International’ Marco Timmer. Ai ‘Toffees’ ritroverebbe l’ex direttore tecnico del Psv Marcel Brands che vorrebbe portare a Liverpool proprio il giocatore olandese. L’Inter, comunque, rimane una pista davvero concreta. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Inter a caccia di acquirenti: il prezzo è calato

Calciomercato Inter, Dumfries tra nerazzurri ed Everton: perché Marotta non spinge sull’acceleratore

Il cartellino ammonta a 16 milioni di euro, la clausola inserita dal Psv nel suo contratto non supera i 20. L’Inter però non accelera ancora per Dumfries. Eppure non parliamo di un giocatore sul viale del tramonto ma ancora calcisticamente giovane. I motivi di questa fase di stallo sono, ad ogni modo, due: le difficoltà economiche del club, di cui ha parlato oggi in conferenza stampa anche l’ad Beppe Marotta, e i tanti nomi sulla lista dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter per Borre | UFFICIALE il trasloco in Germania

Per sostituire Hakimi a destra, infatti, oltre a Dumfries altre alternative rilevanti portano il nome di Hector Bellerin (prestito) e Davide Zappacosta (opzione low cost). Proprio per quest’, una decisione definitiva sull’erede dell’esterno destro marocchino non è ancora stata presa. Anche se, considerando l’importanza delle fasce nel gioco di Simone Inzaghi, è probabile che non ci vorrà ancora molto per scoprire il prossimo esterno dell’Inter. Che, tra gli altri, potrebbe essere proprio Dumfries.