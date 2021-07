By

Dopo Esposito e Males, l’Inter è a un passo dalla cessione di un altro dei suoi talenti. Affare in Serie A. In arrivo intanto la firma di un danese

Dopo Esposito e Males, entrambi piazzati al Basilea, l’Inter è vicinissima a cedere un altro dei suoi giovani talenti. Parliamo stavolta di Zinho Vanheusden, come da accordi appena riacquistato dallo Standard Liegi. Ieri il classe ’99 è sbarcato a Milano accompagnato dal suo agente per svolgere le visite mediche e discutere con la dirigenza del proprio futuro: scelta, a quanto pare, la soluzione del prestito in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Perisic, 18 milioni per l’addio all’Inter

Spezia e Sassuolo sembravano avanti, ma in serata c’è stato lo sprint decisivo del Genoa di Enrico Preziosi. Vanheusden viaggia quindi spedito verso la Liguria, a titolo temporaneo. Secondo ‘Sky Sport’ l’operazione può chiudersi già nella giornata di oggi. Dalla cessione di Vanheusden all’acquisto ormai certo di Silas Andersen: il classe 2004 danese si recherà oggi in sede per apporre la firma sul contratto. Arriva dal Copenaghen e andrà a rafforzare – insieme a Nunziatini, ieri ufficiale – la Primavera di Chivu.