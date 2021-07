“Luis Alberto? Sto aspettando che arrivi per parlargli, bisogna capire alcune cose. Se non si è presentato è un problema della società, poi è chiaro che essendo un giocatore forte di questa squadra riguarda anche me perché ci puntiamo” ha detto Sarri. Lo spagnolo ha creato il primo problema della stagione al tecnico ex Napoli e Juventus, che aveva chiesto espressamente a Lotito di non cederlo per il suo nuovo corso. Ora le cose possono cambiare: Inter o Juventus restano spettatrici molto interessate, i bianconeri offrono Bernardeschi e cash, mentre l’Inter dovrebbe prima cedere un big per poter presentare un’offerta congrua alla valutazione fatta da Lotito: 60 milioni di euro.

