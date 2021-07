Tra gli interisti maggiormente sotto i riflettori del mercato c’è sempre Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale piace in Premier

Stagione sontuosa per Nicolò Barella, protagonista assoluto sia con l’Inter che con la Nazionale agli Europei. Un exploit definitivo quello del centrocampista ex Cagliari che ha alzato ulteriormente il livello del proprio rendimento attirando chiaramente su di se anche l’attenzione di tutti i top club d’Europa, pronti a fare follie per le sue prestazioni. In particolare, al di là della Liga, Barella piace moltissimo in Premier League, dove c’è anche il Liverpool di Jurgen Klopp che ha strappato l’accesso alla prossima Champions per il rotto della cuffia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Liverpool su Barella: cifre monstre

Il Liverpool per Barella, stasera sicuro titolare nella finale di Euro2020 Italia-Inghilterra, potrebbe mettere sul piatto 60-63 milioni di euro e garantire al giocatore un contratto da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni per un totale di 30 milioni di stipendio. Il tutto insieme raggiungendo la spaventosa cifra di 90-93 milioni considerato l’esborso eventuale per il cartellino.

Nonostante le cifre comunque molto elevate, così come anche per Alessandro Bastoni, l’Inter non vuole privarsi di un calciatore importante e di prospettiva come Barella. Ad oggi però con questo rendimento e tutta questa concorrenza la società di Suning è chiamata a sedersi ad un tavolo per il rinnovo.